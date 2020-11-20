Ставка на оригинальность и патриотизм: отечественные производители одежды могут занять свою нишу

В нашей стране подавляющее большинство одежды для реализации завозится из-за рубежа. Но за 10 месяцев этого года ее импорт сократился, а местное производство выросло. Об этом свидетельствуют данные Государственного Комитета по статистике.

Согласно отчету этой структуры, в текущем году наблюдается снижение стоимости предметов одежды, ввозимых из-за рубежа в Азербайджан, в отличие от роста производства одежды в стране.

Так, в январе-октябре текущего года в Азербайджан было импортировано предметов одежды и принадлежностей на сумму $177 млн 80 тыс. Это также означает снижение в $57 млн 604 тыс (24.5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается внутреннего производства, то как сообщает abc.az со ссылкой на Госкомстат, в январе-октябре текущего года в текстильной промышленности, производстве одежды, кожаных изделий и обуви произведено продукции на сумму 378 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в производстве одежды наблюдался рост на 33,7%, кожи и изделий из кожи, обуви – на 7,9%, текстильной промышленности – на 6,1%.

Из-за пандемии коронавируса магазины одежды в стране долгое время были закрыты, не работал такой крупный центр как Садарак, а столичные моллы закрыты по сей день. Предприниматель видя, что товар не реализуется, прекратил импорт одежды.

Доходы населения сократились, а вместе с ними и покупательная способность. Сейчас одежда для многих не в списке главных покупок, за исключением той, что и правда необходима. Те же, у кого есть финансы на такие покупки, стали чаще покупать одежду онлайн заграницей. Многие в стране уже ничего не покупают. Рынок не успел перестроиться, а потребительский спрос изменился. Об этом # заявил председатель центра общественного развития Нариман Агаев.

Что касается роста выпуска одежды в нашей стране, то Азербайджан, по словам эксперта, в последнее время стал производить больше в первую очередь одежды для медицинских работников в срочном порядке. Отсюда и выросшие проценты. Обычную одежду страна производит в мизерном количестве.

Агаев отметил, что и до пандемии дорогую одежду, бренды покупала лишь небольшая часть населения. Потому специализация на ней не привела бы к особому росту показателей. Рынок одежды для среднего класса мы, по его убеждению, потеряли, страну давно заполонили китайские и турецкие товары. Привозные вещи можно купить за три-четыре маната, производить обойдется гораздо дороже.

«Тем не менее, перспективы есть, и можно было бы увеличить объемы производства, если начать выпускать массово необычные, оригинальные вещи, например, с использованием традиционных азербайджанских орнаментов. Такие товары, если бы они были хорошего качества и по доступной цене, пользовались бы спросом у наших граждан, особенно у молодежи. Можно также организовать индивидуальный пошив одежды по национальным мотивам», – считает он.

Сейчас граждане охвачены патриотическим порывом в связи с освободительной войной в Нагорном Карабахе, и многим, наверняка, хочется отразить свои настроения и в своей одежде.

«Например, у меня есть футболка-сорочка с изображением Чингиза Мустафаева. Почему бы не наладить массовый выпуск футболок с изображением наших героев, в том числе героев последней Карабахской войны? Можно и нужно наладить выпуск футболок с надписями «Qarabağ bizimdir» и другими надписями и символикой патриотического характера. Такая одежда может не просто выражать настроения, но и служить в целях пропаганды наших ценностей. Сейчас в основном такие надписи делают на заказ, а нужно массовое производство», – говорит Агаев.

Объем рынка, по его словам имеется, но нет тех, кто смог бы заинтересовать граждан в отечественной текстильной продукции. Есть фронт работ, но нужна фантазия, креативный подход.

Экономист Фуад Ализаде также отмечает, что в сокращении импорта виновато закрытие торговых центров, ведь именно они концентрировались на масштабном ввозе импортной одежды и аксессуаров. То, что увеличилось местное производство – положительный момент, и данная тенденция, как он считает, будет продолжаться. По его прогнозам, в обозримом будущем в стране станет больше предприятий по выпуску одежды.

«Интерес к легкой промышленности со стороны предпринимателей растет, ведь увеличились объемы сырьевой базы, в частности хлопка. Это трудоемкая отрасль, создающая новые рабочие места, потому надо уделять особое внимание развитию этого сектора экономики», – резюмировал экономист.