Что бы ни говорил президент Джо Байден по поводу последних событий в Афганистане, реакция политических наблюдателей одна: старик всего лишь оправдывается…

А что собственно говорит господин Байден? Конечно, он пытается обосновать уход американских войск из Афганистана, потому что именно после этого талибы взяли весь Афганистан, в том числе, его столицу Кабул.

Байден говорит, что в их планы не входило построение демократического государства в Афганистане. Пожалуй, он прав: целью США было в первую очередь вытеснение из Афганистана СССР, а потом уже ликвидация всех последствий пребывания советских войск в этой стране, положив конец коммунизации Афганистана. Они этого добились. В Афганистане теперь вряд ли кто-нибудь думает о социализме, тем более, о коммунизме.

Что касается экспорта демократии, тут все гораздо сложнее. Поверьте, нам не очень приятно критиковать страну, которую, когда-то очень любили. Да, речь идет о США. Но в последнее время без этого трудно обойтись – к сожалению, политика США настолько вызывающая, что другого выхода не остается. Уже больше сорока лет прошли с начала иранской эпопеи Вашингтона. До сих пор никаких результатов. Мало того, часто складывается такое впечатление, что Вашингтон не заинтересован в падении иранского режима – США очень хочется, чтобы мусульманский мир был представлен именно Ираном, а не, например, демократической и светской Турцией. К такому заключению наводят нас размышления по поводу сложившихся в последнее время отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Роль образцового мусульманина для США играет теперь религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен. Создается довольно противоречивая картина: с одной стороны США выступают против теократического иранского режима, с другой такой же хотят навязать Турции.

Что касается экспорта демократии, мы видели это на примере арабских весен. Да, можно сказать, что многое зависит от самих арабских стран, не имеющих демократических навыков, и которые десятилетиями управлялись деспотическими режимами.

Конечно, в этом есть определенная доля истины. Но всего лишь доля. Современный воинственный ислам есть также результат идеологических изобретений, в том числе, США. В свое время они использовали его против Советов в Афганистане. Именно таким образом джин вышел из бутылки. А потом как бы не старались американцы, они не смогли загнать его обратно.

В свое время один из американских политиков заметил, что подавляющее большинство международных террористов обучались в американских вузах. Тут также есть доля истины, к сожалению, горькая доля. Но мы постоянно замечаем, что тут дело не только в американских вузах, не в американской системе образовании, нет, обычным кухонным ножом можно человека убить и хлеба нарезать.

Что же касается еще раз экспорта демократии, нельзя разом изменить весь мир. Афганистан есть реликт холодной войны. США могут быть довольны: с советской оккупацией и социализмом в этом регионе покончено.

Мы постоянно отмечаем, что, единственно, что может сделать Вашингтон в ближайшее время, это принятие Украины, Грузии и Молдовы в ряды НАТО.

Будем считать, что Афганистан и его народ еще не готовы к демократии. Еще раз заметим, то, что может сделать мировое сообщество в этом регионе, это привести в управляемый вид страну с названием Афганистан, хотя талибы намерены изменить даже это, т.е. название страны.

А вот, как будет оправдываться президент Байден по поводу гуамовской тройки, мы даже не представляем, хотя Дональд Трамп пытался отличиться и на этом поприще. Но на последних президентских выборах американцы проголосовали не за Трампа, а за Байдена, поэтому последний вместе того, чтобы обелить политику своего предшественника, должен четко представить: куда следует экспортировать демократию?