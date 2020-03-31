Станислав Ткаченко: «Нам нужно сохранять рынки открытыми»

Как во всем мире, так и в России ввели карантинный режим. При этом на фоне падения цен на нефть и экономического кризиса во всем мире, власти в Москве принимают определенные решения. О том, как в России борются с экономическими проблемами, а также видят дальнейшее развитие, рассказал в интервью # экономист, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— В России тоже ввели карантинный режим. Как сообщают СМИ, в Москве безработным будут платить почти 20 тысяч рублей. Насколько экономика России готова терпеть экономические последствия от сложившейся ситуации?

— В России введение карантинного режима в столицах и крупнейших регионах – мера вынужденная, поэтому вопрос ее экономических последствий не был в центре внимания при принятии решения о карантине. Пока в России имеются ресурсы, позволяющие платить указанные суммы в течение короткого периода времени (1-3 месяца) без серьезных последствий для инфляции. Правительство выручает и девальвация рубля, позволяющая по более выгодному курсу конвертировать имеющиеся в распоряжении властей валютные резервы.

В целом же нынешняя ситуация (закрытые заводы и учреждения, необходимость как государственных, так и частных компаний оплачивать вынужденный отпуск) является крайне неблагоприятной. Если изменений к лучшему в борьбе с распространением коронавируса не произойдет – макроэкономические последствия будут неблагоприятными, и их почувствуют почти все граждане России: снижение ВВП, инфляцию и рост безработицы. У правительства России есть еще время для минимизации последствий вынужденного карантинного режима. Но этого времени остается все меньше.

— Цены на нефть никак не могут радовать стран-производителей. Как вы считаете, насколько возможна стабилизация цен, даже если взять, что пандемии нет?

— Стабилизация цен возможна в самое ближайшее время. Они уже достигли дна, и теперь число игроков на этом рынке (как государств, так и частных компаний) будет сокращаться. Пандемия, безусловно, ухудшает шансы на быстрое восстановление спроса и рост цен, но главная причина падения нефтяных цен – в общей скептической оценке перспектив мировой экономики вследствие нарастающего кризиса. Поэтому стабилизация цен в коридоре 20-30 долларов может затянуться с самыми неблагоприятными последствиями для всех нефтедобывающих государств.

— Коронавирус сбил с ног многие экономики, в том числе и экономику ЕС, США, Китая. Какой выход из ситуации видите Вы?

— Идеальный выход – в сотрудничестве ведущих государств планеты по снижению неблагоприятных последствий пандемии коронавируса на мировую экономику. Так уже было осенью 2008 года, принятые тогда меры успокоили растревоженные ипотечным кризисом рынки, не дали отдельным странам возвести на своих границах таможенные барьеры и не остановили свободное движение капиталов. Сейчас ситуация совсем иная.

Недавний Саммит «Большой двадцатки», проведенный 26 марта 2020 года в режиме видеоконференции, показал, что каждая страна пытается найти свой собственный выход из кризиса и на сотрудничество в глобальных масштабах (Большой двадцатки) не рассчитывает. Похоже, сбывается прогноз некоторых экспертов, считающих, что итогом нынешнего кризиса станет распад глобальной экономики на несколько противостоящих друг другу региональных блоков. Если это произойдет на практике – выход из кризиса будет очень долгим. Сегодня нам нужно сохранять рынки открытыми и искать пути восстановления экономического роста в рамках всей мировой экономики, а не ее отдельных сегментов. Правда, перед этим нужно победить коронавирус.