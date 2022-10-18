Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в текущих условиях для России «не имеет смысла» сохранять дипломатическое присутствие в западных странах на прежнем уровне. Его слова приводит пресс-служба МИД РФ.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах», — сказал министр.

По его словам, российские дипломаты в западных странах «работают в условиях, которые трудно назвать человеческими», и после того, как европейские государства решили «закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество», для сотрудников МИД России там «нет работы».

Согласно прогнозам Лаврова, такое положение дел продлится довольно долго, и «в таких условиях важно отстаивать не только экономические и социальные интересы страны и граждан, но и чувство национальной гордости, чести и защиты исторического наследия».