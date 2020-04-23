Станислав Шушкевич: «Горбачев врет несусветно»

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил во лжи первого президента СССР Михаила Горбачева, назвавшего ГКЧП виновниками срыва перестройки.

«Он врет несусветно. В его возрасте лучше этого не делать», — сказал Шушкевич в эфире радиостанции «НСН».

Бывший политик добавил, что теперь можно объявить виноватым кого угодно. По его словам, Горбачев сделал «много положительного», но в дальнейшем стал «тормозом». Шушкевич обвинил его в жажде власти.

«Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, и там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачев», — утверждает политик.

Кроме того, он обвинил экс-президента СССР в попытке заполучить власть «полуобманным» путем и нежелании ее делить с кем-либо. А потеряв достойных советников, Горбачев начал «начал делать много глупостей и много врать», заявил Шушкевич. Он добавил, что считает подобное поведение постыдным для пожилого человека и призвал его раскаяться.

«Все мы причастны к тому, что построен «дикий» капитализм. Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился «дикий». Не хватило ума», — сказал белорусский политик.

Шушкевич призвал Горбачева не делать из себя посмешище и напомнил, что тот является лауреатом Нобелевской премии, которую получил за содействие объединению Германии.

«Наверное, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно — уже потом понял, что он продешевил в десять раз», — признался политик. (РИА Новости)