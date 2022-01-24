Жена экс-судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, похищенная в Нижнем Новгороде, находится в спецприемнике МВД по Чечне. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, женщина задержана за нападение на полицейского, которое произошло уже в Грозном. Министр уточнил, что Зарема «чуть не лишила его глаза». Суд по этому делу уже прошел, супругу экс-судьи арестовали на 15 суток, сказал Дудаев, не уточнив, где и когда именно состоялось заседание.

Дудаев добавил, что Мусаеву изначально доставили на допрос по уголовному делу — как свидетеля. Он также повторил заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что женщине высылали несколько повесток на допрос, но ее присутствия так и не удалось добиться.

Ранее правозащитник сообщил, что родственники не знают, в чем обвиняют Мусаеву. О ее местонахождении также ничего не было известно.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

Вскоре после этого сам бывший судья и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни.