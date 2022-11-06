В связи с тем, что по случаю Дня Победы 8 ноября с 8:00 до 13:00 в Баку планируется шествие личного состава в сопровождении военного оркестра, дороги по 3 маршрутам будут закрыты.

Об этом сообщил старший инспектор Управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Араз Аскерли.

Он отметил, что для мероприятия запланированы определенные маршруты.

Первый маршрут: Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтяников, площадь Азадлыг.

Второй маршрут: Аллея шехидов, комплекс «Пламенные башни», станция метро «Ичеришехер», улица Истигилалият, круг Азнефть, статуя Бахрама Гура.

Третий маршрут: парк Гусейна Джавида, проспект Гусейна Джавида, проспект Парламента, Аллея шехидов.

Представитель ГДП сообщил, что в указанные часы транспортное движение по этим маршрутам будет приостановлено:

«Просим водителей и участников движения создать необходимые условия в часы проведения марша, оказать поддержку полиции в проведении мероприятия на высоком уровне».