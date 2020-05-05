Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии в области журналистики

Главную номинацию Пулитцеровской премии «За служение обществу» в области журналистики получила аляскинская газета Газета Anchorage Daily News в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica. Золотую медаль газета получила за расследование сексуального насилия на Аляске. Об этом сообщает Reuters.

В номинации «Новостная фотография» победило само агентство Reuters за съемки протестов в Гонконге в 2019 году.

Приз за журналистские расследования получил Брайан Розенталь из The New York Times, который показал, как тысячи таксистов Нью-Йорка погубили свою жизнь в результате хищнического кредитования.

Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Основана в 1917 году. (iz.ru)