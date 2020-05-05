Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии в области журналистики

Главную номинацию Пулитцеровской премии «За служение обществу» в области журналистики получила аляскинская газета Газета Anchorage Daily News в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica. Золотую медаль газета получила за расследование сексуального насилия на Аляске. Об этом сообщает Reuters.

В номинации «Новостная фотография» победило само агентство Reuters за съемки протестов в Гонконге в 2019 году.

Приз за журналистские расследования получил Брайан Розенталь из The New York Times, который показал, как тысячи таксистов Нью-Йорка погубили свою жизнь в результате хищнического кредитования.

Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Основана в 1917 году. (iz.ru)

| 2020-05-05T01:06:08+00:00 5 мая 2020, 07:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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