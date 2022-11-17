Россия имеет программу наступательного биологического оружия, заявил в докладе конгрессу министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

По его словам, деятельность в нарушении конвенции 1975 года о запрете на разработку, производство и накопление бактериологического (токсинного) оружия, помимо РФ ведут и другие страны-противники, к которым Вашингтон относит Китай, Иран и КНДР.

После пандемии Covid-19 в мире существенно вырос интерес к биотехнологиям, а также средствам обеспечения биологической безопасности, заявил Майоркас.

«Тот факт, что такие технологии являются технологиями двойного назначения, усложняет разграничение гражданских медицинских исследований и разработку биологического оружия, а также повышает риски непреднамеренной утечки опасных биоматериалов», — заявил чиновник.

Россия также была уличена в использовании химического оружия, в том числе за пределами своей территории, напомнил он: в 2018 году ядом семейства «Новичок» в Лондоне был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а спустя два года аналогичное вещество использовалось для покушения на оппозиционера Алексея Навального.

Помимо России химические агенты за рубежом использовала КНДР, напомнил Майоркас. По его словам, власти США внимательно следят за подобной деятельностью не исключают, что со временем «эти тренды могут проявиться как нарастающая угроза» для территории самих Штатов. (moscowtimes.ru)