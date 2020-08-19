США ужесточили санкции против китайской Huawei

Госдеп США принял решение о расширении санкционного списка в отношении китайской компании Huawei. Об этом сообщает РИА «Новости».

Госсекретарь Майк Помпео отметил, что американское министерство торговли расширило «черный список» на еще 38 дочерних отделений телекоммуникационной компании.

»Администрация президента Трампа видит Huawei тем, чем она является – подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК)», — добавил Помпео.

Он подчеркнул, что Вашингтон предпринимает соответствующие ответные меры против «вредоносного влияния Пекина».