США ужесточают правила работы четырех китайских СМИ

Соединенные Штаты ужесточают правила работы в отношении четырех китайских СМИ, определив их статус как «иностранных представительств». Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.

«Для обеспечения прозрачности проводимых под эгидой Коммунистической партии Китая действий я поручил определить [статус] еще четырех пропагандистских пунктов Китая как иностранных представительств», — написал Помпео в Twitter.

Как говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, речь идет о Центральном телевидении Китая, China News Service, The People’s Daily и The Global Times. «В соответствии с законом об иностранных представительствах Госдепартамент сегодня объявляет об определении Центрального телевидения Китая, China News Service, The People’s Daily и The Global Times в качестве иностранных представительств. Это решение идет в русле определения от 19 февраля [иностранными представительствами] агентства «Синьхуа», телеканала CGTN, Международного радио Китая, China Daily Distribution Corporation и компании Hai Tian Development USA (занимается распространением в США газеты «Жэньминь жибао»)», — отмечается в документе. (ТАСС)