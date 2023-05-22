Агентство гражданской авиации предоставило право владельцам частных предприятий и государственным ведомствам запрещать полеты беспилотников и дронов.

Согласно изменениям в Правила эксплуатации систем беспилотного воздушного корабля, Агентство гражданской авиации в случае обращения владельца, эксплуатанта, государства или органов местной власти получает право полностью или на определенный период времени запретить полеты дронов над конкретными объектами.

«Речь идет о возможности запрета полета дронов над военными аэродромами и ветродромами, зонами военных учений, объектами и заводами военного назначения, объектами полиции и государственной безопасности, учреждениями исполнения наказаний, портами, госучреждениями, заводами», — говорится в Правилах.

Кроме того, полеты дронов могут запрещать над Национальными парками, аэропортами, жилыми зонами, бассейнами и частными пляжами, больницами, местами с аварийными ситуациями.

Также ограничения могут распространяться на дороги, озера, водохранилища, железнодорожные магистрали и станции, и другие стратегические объекты, в том числе на диппредставительства и штаб-квартиры международных организаций. (Sputnik Грузия)