США собираются полностью вывести войска из Ирака

Ирак и Соединенные Штаты в июне нынешнего года обсудят конкретный график полного вывода американских войск с иракской территории. Об этом, как передал в воскресенье иракский новостной портал Bagdad Al Yaum, сообщил официальный представитель главнокомандующего армии Ирака генерал Абдель Карим Халаф.

«Багдад и Вашингтон на переговорах в июне рассмотрят график полного выхода сил США из Ирака», — указал иракский генерал. По его словам, решение о проведении американо-иракских встреч по данному поводу принято «исходя из постановления парламента страны о необходимости полной эвакуации иностранных войск из Ирака».

Халаф уточнил, что даже после вывода американских войск «сотрудничество между Ираком и США в области обеспечения безопасности продолжится». «Американские специалисты и после вывода своего контингента с иракской территории будут задействованы в подготовке иракских военных кадров», — пояснил официальный представитель главкома ВС Ирака.