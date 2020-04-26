США собираются полностью вывести войска из Ирака

Ирак и Соединенные Штаты в июне нынешнего года обсудят конкретный график полного вывода американских войск с иракской территории. Об этом, как передал в воскресенье иракский новостной портал Bagdad Al Yaum, сообщил официальный представитель главнокомандующего армии Ирака генерал Абдель Карим Халаф.

«Багдад и Вашингтон на переговорах в июне рассмотрят график полного выхода сил США из Ирака», — указал иракский генерал. По его словам, решение о проведении американо-иракских встреч по данному поводу принято «исходя из постановления парламента страны о необходимости полной эвакуации иностранных войск из Ирака».

Халаф уточнил, что даже после вывода американских войск «сотрудничество между Ираком и США в области обеспечения безопасности продолжится». «Американские специалисты и после вывода своего контингента с иракской территории будут задействованы в подготовке иракских военных кадров», — пояснил официальный представитель главкома ВС Ирака.

| 2020-04-26T16:05:01+00:00 26 апреля 2020, 17:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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