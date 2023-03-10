Российская разведка пытается спровоцировать насильственную смену власти в Молдове, манипулируя лидерами протеста и распространяя дезинформацию. Конечной целью этих действий является установление пророссийского режима в стране, считают представители Белого дома, мнение которых приводит CNN.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Россия, по мнению США, пытается ослабить молдавское правительство, которое устанавливает более тесные связи с Европейским союзом. США также видят признаки того, что связанные с правительством России лица могут обучать антиправительственных демонстрантов в Молдове: в последние недели в стране проходят антиправительственные протесты, организованные пророссийской партией «Шор».

Администрация Байдена также считает, что Москва работает над распространением дезинформации о безопасности Молдовы. В феврале Минобороны России заявило, что Украина планирует вторжение в Приднестровье. Американские чиновники ответили, что эти обвинения «необоснованны, ложны и вызывают беспочвенную тревогу».

Президент Молдовы Майя Санду предположила, что правительство России планирует с помощью «диверсантов, прошедших военную подготовку и скрывающихся под видом гражданских лиц, осуществлять […] нападения на правительственные здания и захват заложников». Белый дом уверен, что прямо сейчас Молдове ничего не угрожает. Однако США внимательно следят за действиями России в Молдове, опасаясь продолжения действий Москвы по дестабилизации Европы. Джо Байден обсудил эту тему с Санду в в феврале в Варшаве.

В октябре Министерство финансов США наложило санкции на девять физических и 12 юридических лиц, которые, по мнению США, причастны к работе по дестабилизации Молдовы. (moscowtimes.ru)