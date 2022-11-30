Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США попросили у конгресса $1,1 млрд на поддержку энергетического сектора Украины и Молдовы. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бухаресте, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующий запрос уже передан в конгресс.

10 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Соединенные Штаты объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи.

По его словам, в новый пакет военной помощи Киеву войдут ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, а также четыре системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Как указал представитель Белого дома, эта помощь будет иметь «критически важное значение» в борьбе против «беспилотников».