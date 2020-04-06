США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов «Русское имперское движение», действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что руководство США намерено добиться заморозки активов и недвижимости сообщества, а также запретить членам и руководству движения въезжать на территорию страны и иметь финансовые отношения с ее гражданами.

В список попали также три лидера организации.

На сайте «Русского имперского движения» организация указана как православная национально-патриотическая и монархическая.