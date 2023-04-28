Украина получила от США сенсоры, способные фиксировать всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и идентифицировать того, кто совершил атаку, пишет New York Times со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США.

По информации издания, оборудование позволит доказать вину России, если она решится применить ядерное оружие на украинской территории. В этом случае анализ будет быстро предоставлен правительству США.

Сеть датчиков разворачивается «по всему региону» и сможет «определить место, силу и последствия любого ядерного взрыва». Кроме того, сенсоры лишат Россию любой возможности тайно применить ядерное оружие в Украине.

В настоящее время эксперты-атомщики из управления ядерной безопасности США работают с Киевом над развертыванием радиационных датчиков, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельном излучении.

Российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно использовали ядерный шантаж в своих выступлениях, касающихся войны в Украины. 2 февраля он пригрозил ответить «не только бронетехникой» на поставки западных танков ВСУ, а в прошлом году анонсировал пересмотр военной доктрины, чтобы включить в нее возможность для России наносить ядерный удар первой.

Недавно Путин приказал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Строительство специального хранилища для таких ракет завершится 1 июля.

Лидеры стран G7 («Большой семерки») готовятся к тому, что после контрнаступления Украины Путин возобновит ядерный шантаж и усилит кибератаки, писала Guardian. В конце января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», а в прошлом году только за один октябрь не менее трех раз грозил миру ядерным оружием. (moscowtimes.ru)