США осуществят порядка 45 рейсов для поставки дополнительной материально-технической помощи Украине на сумму $200 млн. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источник в украинском минобороны.

«Указанная помощь включает средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и прочее», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу США Джо Байдена за поставку летального оружия в страну.