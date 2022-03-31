Президент США Джо Байден после консультаций с союзниками и партнерами принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Вашингтон будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».

«Масштабы этого высвобождения беспрецедентны: в мире никогда не было высвобождения запасов нефти с такой скоростью в 1 миллион в день за такой период времени. Этот рекордный релиз обеспечит исторический объем поставок, который будет служить промежуточным звеном до конца года, когда внутреннее производство [нефти] увеличится», — говорится в сообщении.

В начале марта Байден заявлял, что Соединенные Штаты готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации мировых цен на нефть.

При этом страна объявила о запрете на импорт российских энергоносителей из-за событий на Украине. (gazeta.ru)