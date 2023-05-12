США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям и отслеживанию транзакций, связанных с попытками обхода антироссийских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В отделе уголовных расследований налоговой службы США подчеркнули, что украинские курсанты начали углубленный тренинг в немецком Франкфурте-на-Майне в четверг, 11 мая. Обучение продлится всю следующую неделю.

Издание подчеркивает, что 50 украинских сотрудников правоохранительных органов уже успели поучаствовать в виртуальном тренинге, проведенном в апреле.

Налоговая служба США также подчеркнула, что предоставила украинской стороне лицензии на использование инструмента Chainalysis Reactor, представляющего собой пакет программного обеспечения для расследования оборота криптовалюты.