США не собираются покупать Гренландию

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не ставит вопрос о возможности приобретения Гренландии Соединенными Штатами. Об этом заявил в понедельник в интервью датскому телевидению госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ему напомнили, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп выдвигал идею возможности покупки Гренландии. В связи с этим у Блинкена поинтересовались, хотят ли все еще Соединенные Штаты приобрести данный остров. «Я концентрируюсь на том, чтобы смотреть вперед, и короткий ответ на заданный вопрос — нет», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

По его словам, администрация Байдена считает, что у Вашингтона налажено «выдающее партнерство» с Копенгагеном, что отношения США с Гренландией растут и углубляются. «И в таком духе мы и пытаемся укреплять данное партнерство», — заверил Блинкен. Стенограмму интервью распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.

18 августа 2019 года Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в приобретении Гренландии, которая является территорией в составе Дании и с 2009 года имеет права широкой автономии. Премьер-министр Дании и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Впоследствии Трамп сообщил, что отложил визит в Данию, планировавшийся на 2-3 сентября 2019 года, и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. (ТАСС)