США не присоединились к санкциям против Лукашенко

США воздержались от присоединения к санкциям Великобритании и Канады против президента Беларуси Александра Лукашенко и его приближенных, поскольку надеются на то, что в ЕС будет выработана единая позиция по поводу санкций.

Как передает РИА Новости, об этом агентству Рейтер сообщили четыре источника.

Во вторник Канада и Великобритания объявили о введении санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. В заявлении утверждалось, что «режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Беларуси в свете сфальсифицированных выборов».

Как сообщили источники агентства, США воздержались, так как считают, что ЕС может достичь консенсуса в отношении санкций в ходе заседания на этой неделе. Один из источников добавил, что пакет санкций США, включая за «нарушения прав человека», был практически готов.