США планируют направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон намерен оказать помощь через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдеп. Дополнительные деньги будут доступны в сентябре, говорится в сообщении ведомства.

«Соединенные Штаты предоставили правительству Украины 18 миллиардов в качестве бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка», — также сказано в сообщении.

В Вашингтоне заявили, что средства, «наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций», позволят властям Украины предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам». При этом, как подчеркнули в Госдепе, масштаб финансирования, который нужен для восстановления, может быть достигнут только при тесном сотрудничестве с частным сектором.