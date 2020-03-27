США начали первую миссию национальной безопасности в космосе

Космические войска Соединенных Штатов начали свою первую миссию по обеспечению национальной безопасности. В четверг, 27 марта, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида запущена ракета-носитель Atlas V551 со спутником защищенной связи AEHF-6, произведенным оборонной корпорацией Lockheed Martin.

Спутник будет обеспечивать нужды вооруженных сил США. Это шестой и последний из спутников AEHF, первые пять были выведены на орбиту в период с 2010 по 2019 годы. По данным Lockheed Martin, они обеспечивают глобальную и безопасную коммуникацию командования и боевых подразделений на земле, море и в воздухе.

Коммуникационная связь гарантирована даже в случае ядерной войны, указывается далее. При этом производитель спутников сослался на системы шифрования, низкие риски перехвата и обнаружения, а также устойчивость к помехам. (DW)