США хотят предложить Украине на саммите НАТО «израильскую» модель безопасности, сообщает NYT со ссылкой на чиновников из администрации Байдена.

Отмечается, что Израиль имеет 10-летние обязательства в области безопасности с Соединенными Штатами, хотя для Украины этот срок может быть меньше.

По словам американских чиновников, идея состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и обучения в Киев не прекратится, а также убрать часть политики из эпизодических дебатов о том, сколько помощи предоставить в Украине в ближайшие шесть месяцев или год.

Однако это не является гарантиями безопасности, к которым стремится президент Зеленский, и некоторые союзники Украины утверждают, что только членство в НАТО и защита обещанием коллективной обороны могут гарантировать безопасность страны.

В то же время, по словам представителей администрации Байдена, некоторые союзники, особенно из стран, граничащих с Украиной, хотят, чтобы для членства Украины был установлен график и конкретные цели, но только после прекращения войны.

Отмечается, что несколько американских официальных лиц во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном считают, что администрация Байдена будет вынуждена указать более конкретный путь Украины к членству, даже если не будет определена дата.