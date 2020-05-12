США – Китай: Права уйгуров лишь повод для давления?

На днях стало известно, что Сенат Конгресса США готовится к принятию законопроекта об ужесточении санкций против Китая в связи с репрессиями в отношении групп мусульманского меньшинства в стране. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл. Он ожидает, что в ближайшее время Сенат примет «уйгурский» закон о политике в области прав человека.

Этот и другие вопросы прокомментировал в интервью # известный общественный деятель, директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

— Вообще-то, о разного рода репрессиях против уйгуров в КНР сообщается давно и видимо принятие таких резолюций всегда оправданно с точки зрения защиты преследуемых?

— Принятие такой резолюции вполне ожидаемо. Конгресс США уже принял резолюцию по уйгурскому вопросу 3 декабря прошлого года, и с тех пор, кроме возмущения Пекина «вмешательством во внутренние дела Китая», никаких результатов это не дало.

История нарушения прав человека в Синцзян-Уйгурском Автономном Районе (СУАР), где компактно живут уйгуры, имеет долгую историю. Местное население сильно отличается от остального Китая тем, что имеет тюркское происхождение и исповедует ислам. Исповедуемая уйгурами религия идеологически противостоит государственной коммунистической идеологии Китая. Население недовольно высокой безработицей, захватом земель, нарушением демографического положения, вытеснением уйгурского языка из школ и пр.

Часть уйгурских мусульман поддерживает идею государственной независимости этого региона и создания «Восточного Туркестана» (такое государство существовало в 1944-1949 гг. во время гражданской войны в Китае). Радикально настроенные исламские активисты воюют в Сирии и Ираке за ИГИЛ — по некоторым оценкам, до 5 тыс. В 2009 г. в Урумчи уже был мятеж против центральных властей.

Эти факты используются правительством Китая для оправдания широких репрессий не только против тех, кто может быть отнесен к террористам, сепаратистам и религиозным экстремистам («три зла», как их называют в Китае), но и против любой критики, оппозиционности, правозащитного движения.

Регион находится в информационной блокаде. Там преследуют за передачу за границу информации по чувствительным для властей темам, вроде арестов и смертной казни, и могут наказать несколькими годами тюрьмы, например, за посылку за рубеж официально издающихся в СУАР уйгурских газет. Вместе с тем, власти не допускают визиты в регион международных правозащитных организаций.

Нынешний всплеск интереса к СУАР связан, прежде всего, с сообщениями о так называемых «лагерях трудового воспитания» для верующих уйгур, где производится «промывка мозгов» с целью признания заключенными коммунистической идеологии. Поводом для помещения в такой лагерь может быть, например, закрытие магазина на время траура или желание получить загранпаспорт для зарубежной поездки. Так как это не запрещено китайским законодательством, то помещение в лагерь оформляется во внесудебном порядке. Ближайшим аналогом в практике СССР могут быть репрессии против «социально-опасных элементов».

Первые сообщения о лагерях появились в 2014 году, когда власти объявили «народную войну с террором, когда доходило до запрета имен Фатима и Мохаммед как якобы разжигающих «религиозный пыл». До осени 2018 г. власти Китая наотрез отрицали наличие лагерей, потом, через 4 года отрицания, признали, но утверждают, что там сидят одни экстремисты, и нет никаких нарушений прав человека. При этом по-прежнему не допускают в эти лагеря представителей международных организаций.

В этих условиях обеспокоенность ситуацией с правами человека в СУАР является естественной. Китай ратифицировал ряд соглашений, тем самым выразив желание соблюдать стандарты прав человека и принимать критику извне. Так что само по себе стремление той или иной страны выразить свое отношение к положению с правами человека в Китае, России или США «вмешательством во внутренние дела» не является. Это риторика времен «холодной войны» прошлого века.

Другое дело, что «уйгурский вопрос» неожиданно получил продолжение во внешней политике, где солидарность с КНР выразили другие страны, известные своими нарушениями прав человека.

Так, в июле 2019 г. 22 западные страны обратились в Комитет ООН с негативной оценкой положения в СУАР и призывом послать туда международных наблюдателей. В ответ, китайцы мобилизовали 37 стран-членов ООН, включая Северную Корею, Беларусь, Сирию, Кубу, которые обратились в ту же инстанцию с выражением поддержки политики Китая в СУАР. Арабские страны или поддержали Китай (Алжир, Бахрейн, Египет, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ), или красноречиво отмолчались. Поддержал позицию Китая и Пакистан, соседствующий с СУАР, и соседи по Центральной Азии — Таджикистан и Туркменистан.

То есть на сегодня положение в СУАР — это уже не внутренний вопрос Китая, а личное дело едва ли не каждого диктатора…

— Но одновременно тут интересен и такой момент — насколько сильно обусловлено теперешнее намерение американских политиков именно нарушением прав человека. Уж не другие ли мотивы тут превалируют? На такие мысли наталкивает факт давно продолжающихся торгово-экономических споров между США и Китаем.

— Нарушение прав человека достаточно часто используется как повод для давления на то или иное государство. Вспомним, например, озабоченность Берлина положением этнических немцев в Чехословакии в 1938 г., Кремля — положением нацменьшинств в Польше в 1939, в Грузии — в 2008-м, Украине — в 2014-м, и во что это вылилось.

США в этом плане не исключение, и не упустит возможность нанести удар ослабленному коронавирусом конкуренту. Тем более, что предыдущее голосование в Конгрессе было почти единогласным.

Сейчас речь, видимо, пойдет о возможном расширении введенных в 2019 г. санкций. При этом свой рынок, давно уже «сидящий на игле» дешевых китайских товаров, США прикрывать не будут, это было бы самоубийственно.

К тому же, по своему экономическому и политическому положению Китай не загнан в угол, где ему можно диктовать ультиматумы. Он вполне гибок в своей экономической политике и в ответ на грубое давление с Запада может сблизиться с другими обиженными критикой и вмешательством странами Азиатского региона. И прошлогодняя история с обращением в ООН по «уйгурскому вопросу» показывает, что такой поворот вполне реален…

— В последние недели Штаты еще и упорно обвиняют Пекин в создании коронавируса. Что вы про это думаете?

— Закрытие границ и временное прекращение торговых связей с Китаем в связи с пандемией коронавируса равноценно экономической блокаде и уже нанесло огромный ущерб этой стране. Однако тема китайского авторства коронавируса недостаточно убедительно раскручена американской пропагандой. Сейчас уже не то время, когда американский чиновник мог потрясти перед публикой пробиркой с белым порошком, чтобы без проверки дали санкцию на жесткие меры. Тем более, что обвиняется еще и Всемирная Организация Здравоохранения.

Так что до получения убедительных доказательств обвинений против КНР и ВОЗ тема коронавируса как обоснование санкций вряд ли будет обыгрываться всерьез. Другое дело — «лагеря перевоспитания», наличие которых Китай признает.