США хотят продать ОАЭ истребители F-35

Администрация президента США Дональда Трампа неофициально уведомила Конгресс о своем намерении продать самолеты F-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель, передает «Интерфакс».

«Эта технология значительно изменит военный баланс в Персидском заливе и повлияет на военное превосходство Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее два помощника в Конгрессе от Демократической партии сообщили, что пакет вооружений, планируемых к продаже ОАЭ, включает 50 самолетов F-35 стоимостью около $10 млрд.