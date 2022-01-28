«США готовы продолжать переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ». Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, Россия получила ответы вчера.

«Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам – в двустороннем формате, НАТО – Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы», — сказала Нуланд.

Она также выразила надежду, что Москва изучит те предложения, которые США выдвинули, и вернется за стол переговоров.

Напомним, что в среду Вашингтон передал Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В госдепартаменте выразили надежду, что они не будут опубликованы и останутся предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами.