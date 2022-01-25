США доставили на Украину три сотни противотанковых ракеты Javelin, сообщает Fox News.

По данным из открытых источников, стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет от $600 тыс. до $1,4 млн.

Накануне пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби объявил о скорой отправке Украине новой партии американских противотанковых ракет Javelin. По его словам, поставки проходят в рамках оборонной помощи украинской стороне.

США усилили военную поддержку Киева на фоне опасений о «вторжении» России на территорию Украины. При этом в Кремле прямо отвергают наличие каких-либо подобных планов. (Газета.Ру)