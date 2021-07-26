Дальнейшее сотрудничество Соединенных Штатов с Ираком сосредоточится на тренировке военных сил Ирака и помощи им в борьбе с ИГ. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

«Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы <…> быть доступными, продолжать обучать, помогать и бороться с ИГ, если они обозначат свое присутствие, но к концу года у нас не будет там боевой миссии», — сказал президент США в Белом доме во время встречи с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми.

Отмечается, что сейчас в Ираке находится 2500 американских военнослужащих, которые сфокусированы на противодействии остаткам Исламского государства.