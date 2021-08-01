Внесена ясность в распространившиеся в соцсетях сообщения о гибели одного из азербайджанских пожарных во время тушения лесных пожаров в Турции.

Как сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, распространяемая информация не соответствует действительности.

«Среди сотрудников Государственной противопожарной службы, направленных в братскую страну, нет ни пострадавших, ни погибших. В настоящее время наши пожарные продолжают там свою деятельность», — говорится в сообщении.

Представитель МЧС обратилась к журналистам и пользователям социальных сетей с просьбой уточнять подобную информацию в официальном ведомстве, прежде чем публиковать ее.

Отметим, что сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, направившиеся в братскую страну в соответствии с указаниями президента Азербайджана, успешно продолжают свою деятельность по тушению пожаров.