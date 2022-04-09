Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами ЕС после слов о военном разрешении ситуации на Украине.

«Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем», — написал председатель Госдумы.

По словам Володина, Запад открыто объявил своей целью «войну до последнего украинца».

Ранее Жозеп Боррель написал в Twitter, что исход украинского кризиса будет решен на полях сражений.

Данное заявления было сделано после визита верховного представителя Евросоюза и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев и их переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. (gazeta.ru)