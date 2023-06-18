Спасены 65 пассажиров и 55 членов экипажа филиппинского парома, на борту которого вспыхнул пожар в море.

Как сообщает ТАСС, информацию об этом распространила пограничная служба Филиппин.

Пожар на борту судна «Esperanza Star», перевозившего пассажиров из провинции Сикихор в провинцию Бохоль, потушен.

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09:45

Филиппинский паром, перевозивший 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море, ведется спасательная операция.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны.

По их данным, судно «Esperanza Star» загорелось на рассвете во время следования из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол.

На данный момент информация о том, сколько человек были спасены и есть ли жертвы, не приводится.