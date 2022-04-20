На американском космодроме на мысе Канаверал во Флориде в среду проведены финальные статические огневые испытания двигателей тяжёлой ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon-4. Об этом, как передает Интерфакс, сообщила компания разработчик SpaceX.

Запуск космического корабля Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 23 апреля со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

В состав экипажа миссии, которая рассчитана на шесть месяцев, входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер), а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.