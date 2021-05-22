Совет по прессе, группа азербайджанских журналистов и народный артист Азербайджана Рамиз Гасаноглу обратились к президенту Ильхаму Алиеву по поводу тяжелого состояния здоровья известного журналиста Араза Зейналова.

В обращении говорится, что у Араза Зейналова, имеющего большой опыт работы в журналистике и посвятившего свою жизнь этой профессии, серьезные проблемы со здоровьем. Сердечное заболевание журналиста стало для него опасным для жизни. Его состояние крайне тяжелое. Врачи подчеркнули необходимость срочной операции Аразу Зейналову.

А.Зейналов, выросший в семье заслуженного журналиста Идаята Зейналова и Марьям Гасанзаде, много лет проработавших на ответственных должностях в «Xalq qəzeti» («Коммунист»), знаком медиасообществу как воспитанный и неравнодушный коллега, интеллигентный и вдумчивый профессионал своего дела.

После завершения факультета журналистики в Бакинском государственном университете, он начал свою трудовую карьеру в газете «Молодежь Азербайджана». Работал корреспондентом, заведующим отделом, заместителем главного редактора. Позже он стал главным редактором газеты «Панорама». Признание этого издания образцовым средством массовой информации в национальной прессе в период независимости Азербайджана стало результатом профессионализма и умелых организаторских способностей А.Зейналова.

А. Зейналов много лет руководит новостным сайтом Vesti.az . Этот сайт — одна из самых популярных площадок среди русскоязычных электронных СМИ. Такой высокий статус — результат трудолюбия и ответственного подхода А.Зейналова к своей работе.

В письме также подчеркивается, что азербайджанское государство всегда чутко и внимательно относилось к социальному статусу и здоровью журналистов. От президента Азербайджана просится проявить подобный подход и к Аразу Зейналову.

Азербайджанские журналисты выражают уверенность, что глава государства даст указание организовать лечение Зейналова, и он скоро выздоровеет и продолжит свою работу во благо страны.

Среди обратившихся к президенту Азербайджана числятся имена председатель Совета по прессе Афлатуна Амашову, главного редактора «525-й газеты» Рашада Маджида, главного редактора газеты «Ики Сахил» Вугара Рагимзаде, главного редактора газеты «Адалят» Ирады Тунджай, гендиректора Apa Media Group Вусалы Махиргызы, главного редактора информационного агентства АПА Нуршана Гулиева, председателя Международного фонда евразийской прессы Умуда Мирзаева, руководителя REAL TV Миршахина Агаева, учредителя и главного редактора газет «Айна» и «Зеркало» Эльчина Шихлы, депутатов Рафаэля Гусейнова, Агиля Аббаса, председателя партии «Умид» Игбала Агазаде, заслуженного деятеля культуры Севиндж Муталлимовой, профессора Ильхама Рагимли, Гулу Магеррамли, глава Лиги демократических журналистов Азербайджана Ядигар Мамедли, председателя Союза журналистов нового поколения Арифа Алиева, заслуженного журналиста Габиля Аббасоглу, журналистов Рафика Фараджова, Садига Гёзалова, Афаг Васифгызы, Ибрагима Набиоглу, Кянана Гулузаде, Фикрета Адигёзалли, Тофика Аббасова, Метина Яшароглу, Бахрама Батыева, Сабухи Мамедли, Азера Рашидоглу, Заура Нурмамедова, Фарида Теймурханлы и Вугара Гасанова.