Сотрудникам Белого дома дали «отгул» из-за протестов

Сотрудники Белого дома получили электронные письма с рекомендацией временно не выходить на работу из-за протестных демонстраций, сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст письма.

По данным телеканала, сотрудникам рекомендуется по возможности «избегать посещения Белого дома».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США.