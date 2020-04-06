Сокращение помощи США Афганистану на $1 млрд коснется сил безопасности страны

Сокращение на $1 млрд финансовой поддержки Афганистана со стороны США после провалившихся переговоров о создании «инклюзивного правительства» может затронуть в первую очередь силы безопасности страны. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе США и американской администрации.

Как рассказали агентству двое сотрудников аппарата Конгресса, Госдепартамент США уведомил законодателей о том, что сокращен будет фонд Пентагона объемом $4,2 млрд, из которого выделяются средства на содержание афганских сил безопасности. Согласно этим данным, на фонд приходится три четверти всего годового бюджета сил безопасности страны: из него оплачиваются зарплаты, расходы на питание и топливо, оборудование и инфраструктуру. «Идея о том, что они сократят финансирование сил безопасности, идет вразрез с национальными интересами США», — заявил один из представителей Конгресса.

В свою очередь представитель министерства обороны США заявил агентству, что американская администрация все еще находится в процессе обсуждения того, какую именно часть помощи сократить. В Пентагоне, по его словам, очень сильно обеспокоены возможностью того, что сокращен будет именно их фонд. «Мы действительно не хотим, чтобы пришлось это делать», — сказал он. Представитель военного ведомства США признал, что сокращение этого вида помощи нанесет серьезный ущерб способности сил безопасности страны противостоять радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ). «У них будут очень серьезные проблемы», — убежден он.

При этом он подчеркнул, что сама идея сократить именно средства на поддержку сил безопасности Афганистана имеет смысл, поскольку это даст Вашингтону рычаги воздействия на Кабул.(ТАСС)