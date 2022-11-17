Телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым за своих сотрудников. Текст опубликован в её телеграм-канале 17 ноября. Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и двое журналистов арестованы судом за попытку вымогательства у чиновника.

«Мои коллеги, молодые ребята стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, – написала Собчак. – Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения».

В сообщении уточняется, что текст опубликован в связи с публикациями в телеграм-каналах 16 ноября.

Тогда издание «База» опубликовало видео автомобиля Собчак у здания «Ростеха». По данным ТАСС, телеведущая пробыла там 40 минут. Анонимный источник агентства утверждал, что в здании должны были пройти переговоры Собчак и Чемезова об «улаживании конфликта».

Как сообщают издания, специализирующиеся на криминальной хронике, поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в телеграм-канале о светской жизни «Тушите свет». По версии следствия, сотрудники канала требовали от Чемезова 11 миллионов рублей за удаление записи о том, что он посетил день рождения миллиардера Андрея Бокарева.

Издание «База» утверждает, что канал принадлежит Собчак, а двое арестованных сотрудников «Тушите свет», Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, были наёмными сотрудниками. Телеведущая это не комментировала.

В октябре, сразу после задержания Суханова, в доме Собчак прошёл обыск. Сама она уехала из страны. Анонимные источники сообщали, что она может быть подозреваемой по делу о вымогательстве. Обвинения ей предъявлено не было, она находится в деле в статусе свидетеля. 26 октября Собчак вернулась в Россию.