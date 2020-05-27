Снова кризис: покупать, продавать, ждать?

Застой на рынке недвижимости анонсируют специалисты этой сферы. Несмотря на отсутствие спроса, владельцы жилых метров не спешат понизить цены. Как сказал # директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов, кризис не только не понизил стоимость столичного жилого фонда, но даже увеличил аппетиты продавцов.

Цены в апреле увеличились в сегменте первичного рынка жилья почти на 3%. Вторичный рынок тоже пошел в рост, подорожав в пределах 2%. Таким образом, стоимость квадрата в столице достигла 1600 манатов на вторичном рынке, первичный фонд подорожал до 1350 манатов. В то же время средняя цена на один квадратный метр коммерческих объектов выросла почти на 29% и составила 2950 манатов. Касательно причин ценового роста, специалист считает, что подорожание вызвано увеличением доли дорогой недвижимости в структуре предложения на рынке жилья. В то же время, говорит он, владельцы дешевых квартир решили подождать до лучших времен, считая кризис не самым лучшим временем для выгодных сделок.

По мнению Ибрагимова, на повышении цен сказались также отголоски тенденции подорожания недвижимости в начале года, но предлагает владельцам недвижимой собственности не торопиться и выждать время. Непредсказуемость ситуации мешает экспертам определиться с прогнозами. Однако советы экспертов повременить с продажей квартир раздаются в условиях крайне низкого спроса и могут рассматриваться собственниками как призыв не отдавать жилье за бесценок. Ведь платить по прежним расценкам сегодня покупатель не хочет, а продавец пытается повысить расценки в условиях всеобщего ожидания, что курс национальной валюты вот-вот упадет к доллару.

По мнению опрошенных нами риелторов, застой в сфере недвижимости вызван обвальным снижением нефтяных индексов и девальвационными настроениями в среде потенциальных игроков этого рынка. Продавцы и покупатели заняли выжидательную позицию. При этом первые пытаются завысить цены, находясь в предвкушении понижения курса маната, а покупатели не торопятся расставаться с долларовыми сбережениями. Активность продавцов понятна с оглядкой на возможную девальвацию, поскольку сегодня им выгодно продать подороже и выиграть на грядущей разнице в курсе. Выгоды покупателей от текущих сделок пока сомнительны.

Помимо объективных обстоятельств, связанных с девальвационным давлением на курс национальной валюты, тенденции спроса-предложения оказались под мощным воздействием психологических факторов, подкрепляемых опытом пятилетней давности. Так что сегодня общая картина в этой сфере напоминает экспертам ситуацию февраля 2015 года с той только разницей, что на этот раз наступившая депрессия опережает события на валютном рынке, а прежняя неопределенность уступила место выжидательной тактике.

Для сравнения, первые недели после резкой февральской девальвации национальной валюты местный рынок недвижимости переживал состояние неопределенности и даже некоторой растерянности. Опасаясь очередных «сюрпризов» валютного курса, часть перекупщиков затаилась в ожидании стабильности, а покупатели в то нелегкое время разделились на две группы: рискованные граждане принялись скупать квадратные метры, другие не спешили рисковать и дожидались более предсказуемой рыночной ситуации.

В поведении рынка повторяется прежняя осторожность и настороженность. Однако рынок недвижимости не затаился, как прежде, сократив объемы сделок и стагировав цены по всем направлениям, начиная от государственного ипотечного кредитования и заканчивая сегментом индивидуального строительства, привязанного к рынку земли и строительных материалов. Напротив, прежнее ощущение катастрофы и депрессии сменил рациональный подход.

Картина происходящего будет неполной, если не принять во внимание, что диспропорции спроса и предложения наблюдались еще задолго до обвального падения нефтяных индексов и кризиса пандемии. Еще вначале текущего года, когда публичные представители этой сферы признавали лишь незначительный спад цен (кстати, эти же лица говорят сегодня о январском подорожании), # обращало внимание на образовавшийся резкий разрыв между растущими ценами предложения и готовностью граждан платить. https://zerkalo.az/rynok-nedvizhimosti-pogruzilsya-v-krizis-a-tseny-ne-mogut-nashhupat-dno/.

А ведь сегодня по рынку в целом наблюдается именно такая картина, причем, статистика цен берет за основу аппетиты владельцев, но одного желания продать по заявленным ценам недостаточно. Оно ничего не значит, если нет клиентов, готовых выложить запрашиваемые суммы. Владельцы недвижимости не готовы опустить цены на тот уровень, где она будет пользоваться спросом. По этой причине цены на недвижимость не падают, но и желающих купить ее на предлагаемых условиях нет или очень мало.