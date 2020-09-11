Смогут ли НАТО и ЕС примирить Турцию и Грецию?

Ни Турция, ни Греция не намерены отступать от своих фундаментальных позиций. Таким мнением поделился с # украинский эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса, комментируя предстоящие переговоры между Афинами и Анкарой.

«На сегодня ситуация в Восточном Средиземноморье очень непростая. Я бы охарактеризовал ее даже как очень напряженную. Конечно, я не считаю, что сегодня существует высокий риск военного противостояния между Грецией и Турцией, но риск случайных инцидентов ввиду отсутствия механизмов сдерживания между сторонами и отсутствия конкретного посредника или третьей стороны, которая бы разъединяла Турцию и Грецию, есть», — сказал эксперт.

По его словам, риск столкновений достаточно высок, и такое положение дел будет продолжаться еще некоторое время.

«Ключевыми днями станут 24-25 сентября, когда должен будет пройти саммит стран-членов ЕС, на котором, как ожидается, ЕС может принять пакет санкций против Турции по просьбе Греции и Кипра из-за якобы незаконного бурения в Восточном Средиземноморье. Я думаю, что такие санкции еще больше обострят ситуацию и радикализируют Турцию, которая вынуждена будет реагировать жестко, иначе для Эрдогана это будет проявлением слабости», — подчеркивает он.

Аналитик также добавил, что сейчас главные риски – это очень высокое военно-морское присутствие в одном районе.

«Как известно, кроме турецких и греческих военных кораблей туда стянуты еще и французские, итальянские, американские суда. То есть, большое количество войск в одном регионе – это уже большое напряжение, и это очевидно. С другой стороны, демонстрируется бескомпромиссность с обеих сторон. И Анкара, и Афины уверены в том, что именно их позиция является правильной, и обе уверены в своей победе. Ни Греция, ни Турция не намерены идти на фундаментальные уступки, на это указывает и их риторика, даже когда они говорят о готовности к переговорам.

Они обозначают узкий круг вопросов, в основном тактического и локального характера, такие, как временная приостановка бурения. Заметим, не убрать корабли, а временно приостановить их работу. И я не вижу, чтобы обсуждались кроме этих и другие вопросы, соответственно, из-за этого остается высокое напряжение», — сказал он.

Политолог, говоря о внешних игроках, сказал, что и Турция, и Греция надеются на то, что их кто-то поддержит, и от этой поддержки зависит уровень радикальности и бескомпромиссность сторон.

«Например, США в разные времена пытались быть посредниками между странами и разъединяли стороны конфликта, сейчас они занимают прогреческую и прокипрскую позицию, то же самое можно сказать и о Франции, и ЕС в целом», — добавил он.

Эксперт считает, что нельзя полагать, что Франция умышленно подталкивает Грецию на конфликт с Турцией.

«Военный конфликт в регионе Восточного Средиземноморья не выгоден никому по той простой причине, что это перебьет морские маршруты, на которых завязана Франция и ее порты. Я не считаю, что они однозначно поддержали бы Грецию в случае конфликта. У французов нет достаточно ресурсов для длительного противостояния, тем более, что никто не хочет длительной эскалации. Французы вместе с немцами пытаются усадить стороны за стол переговоров в рамках НАТО», — подчеркнул он.

Говоря о политике Британии в регионе Восточного Средиземноморья и ее позиции по данному вопросу, эксперт сказал, что внешняя политика Британии находится в очень сложном положении.

«У Британии есть очень серьезное сотрудничество с Турцией, но проблема в том, что нет решимости его углублять. Дело в том, что Лондон только-только формирует независимую внешнюю политику, и никто не знает, какой она будет дальше. На днях вновь появились проблемы в отношении Brexit. Борис Джонсон угрожает пересмотреть сделку, которая была заключена с ЕС в январе, а это сулит полное разрушение соглашения, соответственно, очень сильный удар. Поэтому Британия сейчас будет занята своими внутренними проблемами, и активного ее участия на мировой авансцене ожидать не приходится», — резюмировал он.