Новости последних дней, которые идут из Украины, а именно с харьковского направления удивляют на скорость быстроменяющейся ситуации. То, что ВС России брали месяцами, украинская армия взяла за пару дней, и налицо полная деморализация российской армии, а также есть все элементы того, что фронт посыпался. Чего стоит одно то, что российские военные силы оставили вооружения на 30 миллионов долларов, тем самым выйдя в лидеры по поставкам оружия Украине.

Однако успех украинской армии на харьковском направлении нельзя считать переломным и более ожесточенные бои еще впереди. Для России и его военного руководства, война для которого на самом деле давно закончилась и уже потеряла смысл и перспективы, поскольку уже нет сомнений, что Россия в этой войне не выиграет, осталось только искать пути отхода и шансы сесть за стол переговоров.

Вчера, в то время как украинская армия брала позицию за позицией, Россия попыталась сделать шаги в направлении дипломатии. А именно в телефонном разговоре президентов России и Франции, стороны отметили, что конфликт должен быть решен переговорами, а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что «Россия никогда не отказывалась от переговоров». Однако ответ на это с украинской стороны последовал незамедлительно: в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский отметил, что «не будет вести никаких переговоров, пока российская сторона будет выдвигать какие-то условия». При этом секретарь СБ Украины Данилов заговорил о «капитуляции и демилитаризации России».

В войне наступает новый этап — самый скользкий и опасный для Украины. Дело в том, что европейские партнеры намерены каким-то образом остановить войну и перевести на дипломатическую площадку. Подобное тому, что произошло в Харькове может произойти и в херсонском направлении, и тогда за Россией останутся территории только условных границ Луганской области ( ЛНР) и то, что захватили в Донецкой области ( ДНР), ну а также Крым. В таких условиях, они могут говорить о территориальной целостности Украины, но без Крыма, Донецка и Луганска, а с другой стороны включить свою машину лоббистов в Берлине, Париже, Брюсселе и Вашингтоне.

С учетом того, что Россия сконцентрирует все свои силы на маленьком участке, чем сейчас, численное превосходство на данном участке перейдет на ее сторону, а дальнейшее продвижение Украины станет все тяжелее. С учетом международной энергетической катастрофы, которая ждет Европу этой зимой, а также продовольственные проблемы, сложность продвижения войск дальше, приведет к тому, что западные партнеры Украины могут вынудить ее на переговоры. Вынудят они ее просто тем, что прекратят военную и экономическую поддержку, что усложнит обеспечение Украины. Видимо, расчет России взят именно на это.

При этом, как утверждают источники CBB, в США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины.

«Риск (раскола в Европе) реален… граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России», — говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американских чиновников.

Однако тут важную роль будут играть Вашингтон и Лондон, которые в отличие от ЕС, имеют однозначную позицию в поддержке Украины. Переговоры и возможное «Минск-2,3,4», — как говорит Зеленский, это всего лишь отсрочит войну, которая может произойти в будущем, если Россия возьмет передышку, переформатирует свою армию, перевооружит и подготовится лучше.

Это сейчас понятно, что российская армия и ее концепция ведения войны не соответствует современности. Однако, как показывает история, после таких болезненных поражений, Россия уходила в глубокую армейскую реформу с элементами уничтожения внутренних предателей и виновников, а потом приходила с более сильной армией. Поэтому, если и нужно решать конфликт, то только сейчас. Второго такого шанса ни у Украины, ни у Запада не будет.

Однако есть и другой трэк сложившегося положения. Этот раунд войны и то, что складывается на сегодня констатирует, что США и его западная коалиция на данном этапе сильнее всех как экономически, так и военно-технически. Этот факт отрицать смысла нет. Даже Китай несмотря на всю свою мощь не рискнул пойти в лобовое противостояние с США. Поэтому однозначным лидером во всех смыслах этого слова являются США и его западные партнеры.

Тем не менее, куда сложнее складывается ситуация в нашем регионе, и в частности вокруг карабахского конфликта. Не будем забывать, что в Карабахе сегодня российские миротворцы, а США на фоне Брюссельского и Московского процессов остались обделенными. С Вашингтоном у нас в последнее время отношения складываются не очень.

Сюда можно отнести и отказ посольства США посетить Шушу, и назначение новым сопредседателем МГ ОБСЕ (которая не существует для Баку) именитого и сильного дипломата Филиппа Рикера, который по совместительству является также и спецпредставителем США по Южному Кавказу. Последний, кстати, в эти дни посетил Ереван и встретился с армянским руководством, но в Баку он так и не доехал, хотят визит был региональным. Также следует отметить, что недавно «чиновники» сепаратистов Карабаха и министр обороны Армении были приглашены в США. Поэтому для Азербайджана на фоне проигрыша России, а с другой стороны проблем с США, складывается неблагоприятная ситуация с определенными рисками.

Российским миротворцам в Карабахе осталось 3 года, и все пока идет к тому, что они могут выйти, а их место могут занять французы или американцы, у которых получится договориться с проигрывающей Россией. Поэтому для Баку складывается в определенной степени новая геополитическая конфигурация, когда нам придется договариваться с Парижем и с Вашингтоном в том или ином виде. Если же добавить сюда неоднозначные отношения Баку и Тегерана, а также напряженность вокруг турецкого-греческих отношений со всеми рисками военного конфликта, то данная геополитическая турбулентность может коснуться и Баку.

Мирное соглашение с Ереваном в какой-то степени может быть стабилизационным фактором, однако не решающим, поскольку Вашингтон ничего не получил от итогов Второй Карабахской войны. Естественно, это гипотеза и всего лишь риски, которые вырисовываются на сегодня, однако эти риски нужно нивелировать. Куда сложнее будет нивелировать, если Вашингтону от Баку нужен не Карабах, и даже не участие в восстановительных проектах, а выбор позиции по иранскому вопросу, вокруг которого также сгущаются тучи.