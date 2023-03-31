Делом журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в четверг по обвинению в шпионаже, занимается военная контрразведка ФСБ, сообщили The Moscow Times два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, действующего чиновника правительства, а в прошлом работника спецслужб, для задержания Гершковича в Екатеринбург отправляли спецгруппу контрразведчиков из Москвы.

«Этот резонансное дело, поэтому этим занимался Департамент военной контрразведки ФСБ. У московских оперативников опыта в таких делах намного больше, чем у регионалов», — пояснил источник.

Он добавил, что по логике спецслужб, резонансность дела связана не с тем, что Гершкович — журналист, а с тем, что он гражданин США. А его арест — первый такой случай с 1986 года — это сигнал, что в российско-американских отношениях наступает новая веха, единодушны источники The Moscow Times.

«Сейчас им в принципе у нас здесь делать нечего. США — давно сторона конфликта, они поставляют украинцам «Абрамсы». Поэтому пусть все едут обратно домой. И наши люди оттуда тоже уедут. Мы стали гораздо ближе к войне, поэтому нужно количество контактов сократить», — сказал высокопоставленный сотрудник правительства.

По его словам, более 6 лет живший в России Гершкович в будущем может стать участником обмена на кого-то из арестованных или осужденных россиян за рубежом.

Если Кремль действительно рассматривает Гершковича как фигуру для обмена, то это не может произойти сразу — лишь после того, как он будет осужден, указывает адвокат Анна Савицкая, представлявшая интересы обвиненного в госизмене россиянина Игоря Сутягина, который был обменян на группу русских шпионов во главе с Анной Чапман в 2010 году.

Источник The Moscow Times в Кремле связывает арест Гершковича с санкциями в отношении российских СМИ.

«Это ответочка. Наши СМИ запретили в основных странах. И это посыл в стиле — и вашим тут нехрена делать», — поясняет он, добавляя, что перспектив восстановления отношений с США в ближайшее время не просматривается, а значит работа иностранных СМИ в РФ будет как минимум затруднена.

«Возможно, будет как в советские времена. Возможно, как-то иначе. Но то, что это не будут открытые и доверительные отношения — точно. И это будет достаточно надолго. На войне как на войне», — сказал сотрудник Кремля. (moscowtimes.ru)