Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Минобороны АР.

На участке ведется уточнение позиций и мест, столкновений и инцидентов не происходило.

«Ситуация искусственно преувеличивается армянскими источниками. Цель состоит в том, чтобы умышленно создать атмосферу, способную вызвать истерию, запутать общественность и ввести в заблуждение. Нет причин для беспокойства и переживаний.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями», — говорится в сообщении.