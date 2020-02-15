Сирии грозит гуманитарная катастрофа

 

В Сирии может произойти гуманитарная катастрофа. Соответствующее опасение высказал глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW в субботу, 15 февраля.

«Мы очень боимся, что там произойдет гуманитарная катастрофа и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не нужно», — заявил Маас.

Министр иностранных дел Германии в кулуарах конференции провел встречи с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, на которых обсудил ситуацию в Сирии и Ливии.

Маас подытожил, что «военные действия должны идти рука об руку с политической логикой».

| 2020-02-15T21:32:41+00:00 15 февраля 2020, 22:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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