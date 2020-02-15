Сирии грозит гуманитарная катастрофа

В Сирии может произойти гуманитарная катастрофа. Соответствующее опасение высказал глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW в субботу, 15 февраля.

«Мы очень боимся, что там произойдет гуманитарная катастрофа и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не нужно», — заявил Маас.

Министр иностранных дел Германии в кулуарах конференции провел встречи с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, на которых обсудил ситуацию в Сирии и Ливии.

Маас подытожил, что «военные действия должны идти рука об руку с политической логикой».