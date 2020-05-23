Сингапурские ученые назвали срок заразности пациентов с COVID-19

Сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с подтвержденным COVID-19 перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов. Об этом 23 мая сообщила газета The Straits Times.

По их мнению, анализы пациентов, которые идут на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако «он уже не опасен». Как отметил исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лэо И Синь, у исследователей есть большая доказательная база того, что человек с COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней после появления симптомов. При этом есть исключения в виде онкобольных пациентов, которые проходят химиотерапию, и тех, кто принимает специальные препараты после пересадки органов.

«Тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку», — отмечают ученые.

Ранее 22 мая замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса на людях появятся в России в начале июля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 23 мая, на планете зарегистрировано свыше 5,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 340 тыс. человек, вылечились — 2,1 млн (aif.ru)