Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил телеканалу STV, что Швеция высылает пятерых российских дипломатов.

Он отметил, что Швеция вызвала посла РФ Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку «их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — сообщил дипломат.

В последний раз Швеция выслала троих российских дипломатов в апреле прошлого года. Это связано с тем, что несколько других европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на войну на Украине.

13 апреля этого года Норвегия объявила о высылке 15 российских дипломатов, которых заподозрили в работе на российскую разведку «под дипломатическим прикрытием в Норвегии».