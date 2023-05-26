Немецкий Гейдельберг сделал королеву Швеции Сильвию своей почетной гражданкой. В пятницу, 26 мая, обер-бургомистр города Эккарт Вюрцнер вручил соответствующие документы шведской королеве, которую связывает с Гейдельбергом и Германией вся ее жизнь.

Сильвия Рената Зоммерлат родилась 23 декабря 1943 года в Гейдельберге в семье немцкого бизнесмена Вальтера Зоммерлата и бразильянки Алисы Соарес де Толедо. В Германии, в Мюнхене, Сильвия познакомилась со своим будущим мужем. Шведский король Карл XVI, тогда еще бывший принцем, приехал в Баварию на Олимпийские игры в 1972 году.

Шведскую королеву Сильвию всегда очень тепло принимают в ее родном городе. В 2019 году она открыла здесь специальное учреждение для оказания помощи детям, столкнувшимися с насилием или сексуальным домогательством Childhood-Haus.

Немка по происхождению, она стала кумиром шведов. Любят Сильвию и в ее родной Германии, где она — частый гость. Не только открытость и обаяние привлекают людей. Сильвия является покровителем более 60 благотворительных организаций, оказывающих помощь детям-сиротам, а также людям, страдающих от деменции, бездомным, наркозависимым. 23 декабря 2023 года королева Швеции отметит 80-летний юбилей. (DW)