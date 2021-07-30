В качестве рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям, мы впервые проводим такую встречу на освобожденных землях. Мы были в аэропорту Физули — одном из самых важных проектов. Там уже выполнено более 60 процентов работ. Ожидается, что аэропорт будет введен в эксплуатацию до конца года.

Как передает АПА, об этом сообщил журналистам в Гадруте заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, руководитель рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Рахман Гумметов.

По его словам, дорогу «Зафар» в Шушу планируется полностью ввести в эксплуатацию в сентябре. В целом, начаты работы более чем на 10 автомобильных дорогах, по строительству которых уже приняты решения. Также ведутся работы на железнодорожной линии Горадиз-Агдам, железнодорожной линии Агдам-Барда. Также проводится большая работа по реконструкции остальной инфраструктуры связи. Достаточно сказать, что было построено 68 базовых станций мобильной связи.

«В то же время через Шушинскую радиотелевещательную станцию осуществляется вещание более 10 телевизионных каналов и 4 FM-радиоканалов. Всего было проложено более 1400 км оптико-волоконных кабелей. Сегодня, находясь в Шуше вместе с коллегами, мы побывали на уже устаревшем узле телерадиовещания. В связи с ним уже подготовлен новый, видный, современный проект. После того, как проект пройдет соответствующее согласование, вероятно, начнется его реконструкция», — сказал Р.Гумметов.