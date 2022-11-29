Перемирие сейчас невозможно, ведь будет означать, что Россия оставит себе оккупированную территорию.

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle, передает Укринформ.

«Все рекомендации заключить перемирие сейчас, конечно, несерьезны, потому что перемирие на данном этапе оправдало бы произошедшую несправедливость. Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированную территорию. Это значит, что нарушены границы, попирается международное право и происходит захват земель – что все это будет позволено»», — заявил глава государства.

Штайнмайер осудил недавние атаки России на мирных жителей и поставки газа и электроэнергии в Украину.

«Я думаю, что это часть военной стратегии, которую мы видим здесь. У нас не просто жестокая, агрессивная война, которая ведется против украинской армии. Но у нас – и это становится заметнее, чем ближе к зиме – жестокая атака на критическую инфраструктуру и, конечно, на мирное население», — сказал президент.

Он выразил глубокую обеспокоенность положением людей в зоне боевых действий: «Мы видели, с чем могут столкнуться люди в Украине: трудности, тьма и холод».

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в программной речи в официальной резиденции в замке Бельвю заявил, что Путин в своей имперской одержимости не просто нарушил правила, а перевернул всю шахматную доску и разрушил весь европейский порядок безопасности.