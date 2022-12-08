Руководство «Формулы‑1» определилось с трассами, на которых пройдут шесть спринтерских гонок в сезоне 2023 года.

Об этом информирует пресс-служба «королевских автогонок», сообщает #.

В сезоне 2023 спринты пройдут в Азербайджане (трасса «Баку‑стрит»), Австрии (трасса «Ред Булл Ринг»), Бельгии (трасса «Спа‑Франкоршам»), Катаре (трасса «Лусаил»), США (трасса «Америк») и Сан‑Паулу (трасса «Интерлагос»).

Сезон‑2023 «Ф‑1» стартует с Гран‑при Бахрейна, который пройдет 3–5 марта.

Субботняя спринтерская гонка будет впервые проведена на Гран-при Азербайджана.

Трассы для спринтов были выбраны по результатам исследований, целью которых было определение наиболее подходящих вариантов для такого формата уикенда. Во внимание принимались возможности для обгонов и плотной борьбы, а также наличие скоростных участков.

Исследования Формулы-1 показали, что формат со спринтом привлекает большее внимание болельщиков. Так, в 2022 году телевизионная аудитория Гран-при Австрии выросла на 39% по сравнению с этапом 2021 года, который проходил в прежнем формате. В целом форматы со спринтом собирали на 8% больше телеаудитории по сравнению с 2021 годом.